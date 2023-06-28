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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı diplomasisi

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Giriş Tarihi: 28.06.2023 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kurban Bayramı diplomasisi

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Almanya Başbakanı Scholz ve Özbekistan Cumhurbaşkan Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

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