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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Gaziantep'te depremzedelerle bayramlaştı! Aileyi telefonla aradığı Başkan Erdoğan'la görüştürdü

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Giriş Tarihi: 28.06.2023 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Gaziantep’te depremzedelerle bayramlaştı! Aileyi telefonla aradığı Başkan Erdoğan’la görüştürdü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konteynerde kalan depremzedelerle bayramlaştı. Afetzedelerle bir süre sohbet edip bayramlarını kutlayan Yerlikaya, konteynerde kalan depremzede Ali ve Ayşe Aydın çiftine misafir oldu. Bakan Yerlikaya aileyi, telefonla aradığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü.

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