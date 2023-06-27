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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı

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Giriş Tarihi: 27.06.2023 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Kurban Bayramı mesajı

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı mesajı yayınladı. Bahçeli, "Artık herkesin durum ve duruş muhasebesi yapması, bunun sonucunda Türk ve Türkiye Yüzyılının insan-insan; insan-millet; millet-devlet ilişkileri üzerinde dürüstçe kafa yorması büyük bir ihtiyaçtır." dedi.

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