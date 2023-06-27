AK Parti'nin yerel seçim stratejisi şekilleniyor! Şehrin kimliğine göre aday | CHP'li belediyeler vaatlerinin yüzde 5'ini bile yapamadı
28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle ayrılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bir seçim süreci bitti ama seçim defteri kapanmadı" diyerek yerel seçim sürecini başlattı. AK Parti, seçim konseptini "şehir beyannamesi" üzerine kurmaya hazırlanıyor. CHP'li belediyelerin karnesi de çıkartılıp yüzde 5'ni zor yaptıkları vaatleri halka anlatılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bir seçim süreci bitti ama seçim defteri kapanmadı" diyerek yerel seçim sürecini başlattı. AK Parti, seçim konseptini "şehir beyannamesi" üzerine kurmaya hazırlanıyor. CHP'li belediyelerin karnesi de çıkartılıp yüzde 5'ni zor yaptıkları vaatleri halka anlatılacak.
YOL HARİTASI ORTAYA ÇIKIYOR
Başkan Erdoğan'ın kurmayları ile yaptığı görüşmeler çerçevesinde yerel seçimlerin yol haritası da şekillenmeye başladı. İşte AK Parti'nin yerel seçim hazırlıkları:
STRATEJİ GRUBU YENİLENDİ
Partinin strateji ekibi yenilendi. Ekip öncekine oranlara daha geniş tutuldu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın başkanlığını yapacağı yeni ekip seçime kadar haftalık toplanıp adaylar ve kampanya ile ilgili kararlar alacak. Şu anda yerel seçim kampanyasıyla ilgili fikri çalışmalar sürüyor.
HER ŞEHİR İÇİN AYRI BEYANNAME
Son AK Parti MKYK toplantısında yerel seçimlere dönük sunumlar da yapıldı. AK Parti, seçim konseptini "şehir beyannamesi" üzerine kurmaya hazırlanıyor. Buna göre yerel seçimlerde tek bir seçim beyannamesi yerine her il için ayrı seçim beyannamesi hazırlanacak. Her şehir için öncelikler belirlenecek. Öncelik büyükşehirlere verilecek. Örneğin, İstanbul'un bir mahallesine kadar yapılacaklar da bu beyannamede yer alacak.
ŞEHRE GÖRE ADAY
Her şehrin kendini özel kriterleri ve kimliği öne çıkartılacak. Bu profile uygun aday çalışması yapılacak. Şehrin kimliğine uyan isimler üzerinden tercih yapılması önerilecek. Yani popüler, tanınan isim arayışı yerine şehrin dokusuna uygun, oy alabilecek adaylar ile devam edilecek.
EKONOMİDE ÖNEMLİ ADIMLAR
Büyükşehirlerde sonucu belirleyecek en önemli etken ekonomi olduğu için bu alanda atılan adımların seçime kadar meyvelerini vermesi bekleniyor. Vatandaşın alım gücünü yükseltecek adımları devam edilmesi planlanıyor.
KADROLAR REVİZE EDİLECEK
Son seçimlerin kapsamlı bir analizini yapan AK Parti, yerel seçimlere dönük bunlardan ders çıkartacak. Teşkilat kadroları bunlar ışığında revize edilecek.
BÖLGE BÖLGE ÇALIŞMA
Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerin en ince detayına kadar analizinin yapılmasına devam ediliyor. Bölge bölge çalışılıyor. Genellemelerden ziyade toplumsal katmanların beklentilerinin ortaya çıkartılması ve çözüm üretilmesi planlanıyor.
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