Türk-Yunan ilişkilerini ne bekliyor? İki ülke arasında hangi adımların atılacağı A Haber’de yorumlandı

İlhan Tahsin'in yorumları şu şekilde:

Miçotakis ben Sayın Erdoğan'la görüşmek istiyorum ancak buna halkım karar verecek diyor. Türkiye Yunanistan ilişkilerini konuşulmasının gerektiğinin farkında. Baktığımız zaman şimdi Yunanistan'da seçimler bitti. Ancak Miçotakis'in işi hiçte kolay değil. Her ne kadar Yunanistan güllük gülistanlık gözükse de 450 milyar dolar borcun içinde bulunuyor.

Yunanistan'ın Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmekten başka bir şansı yok. Çünkü koskocaman bir Akdeniz, güçlenen bir Türkiye var. Şu anda enerji, arama gemileri, yerli ve Milli Savunma Sanayisi ile ilerliyor.