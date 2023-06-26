Türk-Yunan ilişkilerini ne bekliyor? İki ülke arasında hangi adımların atılacağı A Haber'de yorumlandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerdeki başarısından ötürü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i telefonla arayarak tebrik etti. Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin işbaşında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi. Türk-Yunan ilişkileri bundan sonra nasıl ileryeceğine yönelik detaylar A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında ele alındı. Türk-Yunan ilişkilerini ne bekliyor? İşte detaylar...
Yunanistan'da hükümetin kurulamamasının ardından ikinci kez düzenlenen genel seçimlerde oyların yüzde 97'den fazlasının sayılmasının ardından sonuçlara göre oyların yüzde 40,5'inin alan Kyriakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi seçimin galibi oldu.
Bunun üzerine Başkan Erdoğan, seçimlerdeki başarısındaki ötürü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i telefonla arayarak tebrik etti.
Başkan Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti.
"İKİLİ İLİŞKİLERİN GELECEĞİ AÇISINDAN FIRSAT"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti. Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin işbaşında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.
TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNİ NE BEKLİYOR?
A Haber Muhabiri İlhan Tahsin Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta seçimlerin ardından Türk-Yunan ilişkilerinin nasıl ilerleyeceğine dair ipuçları verdi.
İlhan Tahsin'in yorumları şu şekilde:
Miçotakis ben Sayın Erdoğan'la görüşmek istiyorum ancak buna halkım karar verecek diyor. Türkiye Yunanistan ilişkilerini konuşulmasının gerektiğinin farkında. Baktığımız zaman şimdi Yunanistan'da seçimler bitti. Ancak Miçotakis'in işi hiçte kolay değil. Her ne kadar Yunanistan güllük gülistanlık gözükse de 450 milyar dolar borcun içinde bulunuyor.
Yunanistan'ın Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmekten başka bir şansı yok. Çünkü koskocaman bir Akdeniz, güçlenen bir Türkiye var. Şu anda enerji, arama gemileri, yerli ve Milli Savunma Sanayisi ile ilerliyor.
Yunanistan'da yanlış bir algı var. Türkiye yerli ve Milli Savunma Sanayi'sini geliştirdikçe Yunanistan'a karşı kendi silahını üretiyormuş gibi bir düşünce içine giriliyor. Buna açıklık getirilmesi lazım, bunun iyi bir şekilde tanıtılması ve anlatılması lazım.
"YUNANİSTAN 'TÜRKİYE' DÜŞMANLIĞINI KALDIRAMAZ"
Aksi takdirde Yunanistan'ın durumu belli. Miçotakis bundan sonra Türkiye'ye karşı daha ılımlı bir politika izlemek zorunda. Yunanistan artık 'Türkiye' düşmanlığını kaldıramaz.
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