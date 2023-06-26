Son dakika! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: İnterpol Kırmızı Bültenle aranan 2 suç makinesi yakalandı
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK’la işbirliği içerisinde gerçekleştirilen operasyonda; 2'si İnterpol Kırmızı Bültenle Aranan olmak üzere toplam 34 şahıs hakkında işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK'la iş birliği içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2'si Interpol tarafından aranan toplam 34 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti;
Interpol kırmızı bültenle aranana 2 suç makinesi yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK'la işbirliği içerisinde gerçekleştirilen operasyonda; 2'si İnterpol Kırmızı Bültenle Aranan olmak üzere toplam 34 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, Isparta ve Konya'da icra edilen operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit para, çok sayıda kripto telefon, birçok ülkeye ait sahte pasaport, kimlik kartı, tabanca ve fişek ele geçirilmiştir. İstanbul Emniyet'imizin kahraman polislerini ve MASAK ekibini yürekten kutluyorum. Zehir tacirleriyle, suç ve suçlularla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz.
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