Son dakika! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: İnterpol Kırmızı Bültenle aranan 2 suç makinesi yakalandı

Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, Isparta ve Konya'da icra edilen operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit para, çok sayıda kripto telefon, birçok ülkeye ait sahte pasaport, kimlik kartı, tabanca ve fişek ele geçirilmiştir. İstanbul Emniyet'imizin kahraman polislerini ve MASAK ekibini yürekten kutluyorum. Zehir tacirleriyle, suç ve suçlularla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz.

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