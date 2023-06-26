Tatilcileri hedef alan CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Aras’ın algısı boşa çıktı! İşte gerçekler

BAKANLIKTAN JET YANIT

Aras'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma cevap veren Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu şu açıklamaları yaptı:

Sayın Başkan öncelikle belirtmek isterim ki Bodrumun belediye sorumluluğunda olan dertleri ile dertlenmenize teşekkür ediyorum. Bu demek oluyorki kısa zamanda çözüme kavuşturacaksınız.

Bodrum'da Bakanlığımız sorumluluğunda olan bir eksikliğin olmadığını, *diğer taraftan sorumluluğumuzda dahi olmamasına rağmen üstlendiğimiz Alt yapı - Arıtma ve bunların onarımından kaynaklı Asfalt çalışmalarını da Nisan ayında bitirdiğimizi biliyor olmalısınız.*

Kışın 600 yazın 2 milyon kapasiteye çıkan nüfusun ise bir Kültür Turizm Bakanlığı başarısı olarak değerlendirmenizi rica ederim.