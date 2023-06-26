26 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Tatilcileri hedef alan CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Aras’ın algısı boşa çıktı! İşte gerçekler

Tatilcileri hedef alan CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Aras’ın algısı boşa çıktı! İşte gerçekler

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 26.06.2023 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
ABONE OL
Tatilcileri hedef alan CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Aras’ın algısı boşa çıktı! İşte gerçekler

Bayramla birlikte ziyaretçi akınına uğrayan Bodrum'da yaz sezonunun açılmasına rağmen bozuk olan yolları ve etraftaki çöp yığınları büyük tepkilere neden olmuştu. Konunun muhatabı değilmiş gibi davranan ve algı operasyonuna girişen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a, Kültür Ve Turizm Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Bodrum'un nüfusu kalabalıklaşmaya başladı. Bayramla birlikte ise binlerce tatilci Bodrum'a giriş yaptı.

Dünyanın en önemli tatil merkezlerinden biri olan Bodrum'da belediyecilik çalışmaları ise sınıfta kaldı. Vatandaşların şikayet ettiği bozuk yollar hakkında sosyal medyadan paylaşım yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sorumluluğun Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Ve Turizm Bakanlığı'nda olduğunu iddia etti.

BAKANLIKTAN JET YANIT
Aras'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma cevap veren Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu şu açıklamaları yaptı:

Sayın Başkan öncelikle belirtmek isterim ki Bodrumun belediye sorumluluğunda olan dertleri ile dertlenmenize teşekkür ediyorum. Bu demek oluyorki kısa zamanda çözüme kavuşturacaksınız.

Bodrum'da Bakanlığımız sorumluluğunda olan bir eksikliğin olmadığını, *diğer taraftan sorumluluğumuzda dahi olmamasına rağmen üstlendiğimiz Alt yapı - Arıtma ve bunların onarımından kaynaklı Asfalt çalışmalarını da Nisan ayında bitirdiğimizi biliyor olmalısınız.*

Kışın 600 yazın 2 milyon kapasiteye çıkan nüfusun ise bir Kültür Turizm Bakanlığı başarısı olarak değerlendirmenizi rica ederim.

ZİYARETÇİLERİ SUÇLADI
Bodrum Belediye Başkanı Aras, çevrede bulunan çöplerin nedeninin ziyaretçiler olduğunu belirterek 'Burayı haketmiyorlar' sözleriyle tepki gösterdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA