CHP'de Kılıçdaroğlu'na isyan! Partililer harekete geçti
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına kulak tıkadı. Parti'deki muhalifler dayanamadı. Tanju Özcan, Değişim Yürüyüşü'ne çıktı. Ulusalcılar ise CHP ilke ve demokrasi hareketi adı altında toplandı.
CHP lideri, koltuktan kalkmadı. Üstüne üstlük kritik noktalara yine adamlarını atadı. Parti için muhalefet çıldırdı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 3 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya "Adalet ve Değişim" yürüyüşü yapacağını açıkladı.
Eski Parti Meclisi üyesi Örsan Öymen de düğmeye bastı.
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