CHP’de Kılıçdaroğlu’na isyan! Partililer harekete geçti

CHP lideri, koltuktan kalkmadı. Üstüne üstlük kritik noktalara yine adamlarını atadı. Parti için muhalefet çıldırdı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 3 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya "Adalet ve Değişim" yürüyüşü yapacağını açıkladı.