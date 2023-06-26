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Dışişleri Bakanı Fidan Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimoviç ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2023
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Dışişleri Bakanı Fidan Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimoviç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Karadağ’da Başbakan Yardımcısı Ervin İbrahimoviç’le görüştü. Öte yandan Bakan Fidan, Karadağ-Türk Ticaret Odası açılışında konuştu.

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