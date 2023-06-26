26 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e tebrik telefonu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e tebrik telefonu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2023 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e tebrik telefonu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerdeki başarısından ötürü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i telefonla arayarak tebrik etti. Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin işbaşında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.

Yunanistan'da hükümetin kurulamamasının ardından ikinci kez düzenlenen genel seçimlerde oyların yüzde 97'den fazlasının sayılmasının ardından sonuçlara göre oyların yüzde 40,5'inin alan Kyriakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi seçimin galibi oldu.

Bunun üzerine Başkan Erdoğan, seçimlerdeki başarısındaki ötürü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i telefonla arayarak tebrik etti.

Başkan Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada:

"İKİLİ İLİŞKİLERİN GELECEĞİ AÇISINDAN FIRSAT"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti. Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin işbaşında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA