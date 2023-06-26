Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e tebrik telefonu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerdeki başarısından ötürü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i telefonla arayarak tebrik etti. Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin işbaşında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.
Yunanistan'da hükümetin kurulamamasının ardından ikinci kez düzenlenen genel seçimlerde oyların yüzde 97'den fazlasının sayılmasının ardından sonuçlara göre oyların yüzde 40,5'inin alan Kyriakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi seçimin galibi oldu.
Bunun üzerine Başkan Erdoğan, seçimlerdeki başarısındaki ötürü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i telefonla arayarak tebrik etti.
Başkan Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti.
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada:
"İKİLİ İLİŞKİLERİN GELECEĞİ AÇISINDAN FIRSAT"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti. Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin işbaşında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.
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