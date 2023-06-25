Resmi Gazete yayımlandı! Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni atama... Erol Ayyıldız kimdir?
Resmi Gazete'de atama kararları yayımlandı. Emniyet Müdürlüğüne Erol Ayyıldız atandı. Erol Ayyıldız kimdir? İşte atama kararları...
Son dakika haberleri.. Resmi Gazete'de atama kararları yayımlandı. Emniyet Müdürlüğüne Erol Ayyıldız atandı.
EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ EROL AYYILDIZ KİMDİR?
1966 yılında Giresun'un Piraziz İlçesinde doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. 1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlamıştır.
Evli, 2 kız ve 1 erkek çocuk babasıdır.
Mesleki Kariyeri
1992 - 2020 yılları arasında sırası ile;
1992 - 1993 Ordu – Ulubey Kaymakamı,
1993 - 1995 Kahramanmaraş – Ekinözü Kaymakamı,
1995 - 1998 Nevşehir - Kozaklı Kaymakamı,
2000 - 2003 Bitlis Vali Yardımcısı,
2003 - 2006 Rize Çayeli Kaymakamı,
2006 - 2010 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı,
2010 - 2011 Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı,
2011 - 2013 Zonguldak Valisi,
2013 - 2016 Aydın Valisi,
2016 - 2020 İzmir Valisi olarak görev yapmıştır.
10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Eskişehir Valiliği görevine atanarak 18/06/2020 tarihinde ilimizdeki görevine başlamıştır.
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