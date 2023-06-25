CHP’nin kaos fotoğrafını eski CHP’li İlhan Cihaner çekti! Parti içi demokrasi işlemiyor

DEĞİŞİM ÇOK ZOR

CHP'de değişimin çok zor olduğunu belirten Cihaner, "Değişimin kavramının süratle 2 hafta içerisinde altının boşaltıldığı, tam tersi 'değişim' diye diye değişim dinamiklerinin boğulduğu bir sürecin işlemeye başladığını görüyorum. Anlaşılıyor ki sayın genel başkan devam etme niyetinde. Eğer bu niyetini yerel seçim sürecinde gözden geçirmezse, karşına bir adayın çıkması bile çok güç olabilir. Eğer bu süreç içerisindeki yenilginin nedenlerine dair özeleştiri yapmıyorsanız, 'Altılı değil 16'lı masa kuracağım' diyorsanız, aynı siyaseti yapacağım diyorsunuzdur." ifadelerini kullandı.