CHP'nin kaos fotoğrafını eski CHP'li İlhan Cihaner çekti! Parti içi demokrasi işlemiyor
28 Mayıs seçimlerinde sandıktan ağır yenilgiyle ayrılan CHP'de hareketli günler yaşanıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'değişim' çağrılarına kulak tıkarken, CHP eski milletvekili İlhan Cihaner, partide değişimin göstermelik olduğuna işaret etti.
Yerel seçimlerin gölgesinde CHP büyük kurultaya hazırlanırken, partinin tabandan yükselen itirazları giderek yoğunlaşıyor. Eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner, verdiği demeçte CHP'deki kaotik ortamın fotoğrafını çekerken, partide değişimin göstermelik olduğuna işaret etti.
Seçimlerde CHP'nin ağır yenilgi aldığını söyleyen Cihaner, "Hezimet boyutunda yenilgi. Parlamentoda salt çoğunluğun üzerine ulaşma hedefi elde edilemedi. Cumhurbaşkanlığı seçimi de kaybedildi. Yerel seçimlerde de geçen yerel seçimlerde CHP'ye seçimleri kazandıran dinamiklerin çözüldüğü görülüyor" ifadelerini kullandı.
MUHAFAZAKAR SEÇMEN HEDEFLENDİ AMA...
Cihaner, "Kanaat önderleri, feodal yapılarla görüşüldü, muhafazakar seçmene ulaşmak için birtakım muhafazakâr figürlerle, partilerle bir araya gelmek yeterli sayıldı. Oysa o partiler ve figürler muhafazakâr seçmen tarafından kendi davalarına ihanet etmiş kişiler olarak görülüyor." dedi.
DEĞİŞİM ÇOK ZOR
CHP'de değişimin çok zor olduğunu belirten Cihaner, "Değişimin kavramının süratle 2 hafta içerisinde altının boşaltıldığı, tam tersi 'değişim' diye diye değişim dinamiklerinin boğulduğu bir sürecin işlemeye başladığını görüyorum. Anlaşılıyor ki sayın genel başkan devam etme niyetinde. Eğer bu niyetini yerel seçim sürecinde gözden geçirmezse, karşına bir adayın çıkması bile çok güç olabilir. Eğer bu süreç içerisindeki yenilginin nedenlerine dair özeleştiri yapmıyorsanız, 'Altılı değil 16'lı masa kuracağım' diyorsanız, aynı siyaseti yapacağım diyorsunuzdur." ifadelerini kullandı.
SİYASİ MÜHENDİSLİK İFLAS ETTİ
Siyasi mühendisliğin iflas ettiği söyleyen Cihaner bazı kişilerin değişimin parçası olamayacağını belirtirken, "Mevcut yenilginin, mevcut izlenen politikanın destekleyicisi, alkışlayıcısı olan hiç kimse bir değişimin ana aktörü olamaz. Bir özeleştiri yapmadan, haklı uyarıları yapan insanları şeytanlaştıran, partinin lanetleri haline getiren bir pratiğin parçası olan kişiler değişimin parçası olamaz. Siyasi mühendislik bu seçimlerde iflas etti. Bir de kalkıp değişimin şampiyonu olmasalar iyi olur." dedi.
İL BAŞKANLARININ AÇIKLAMASI
Cihaner, 81 il başkanının ortak basın açıklamasıyla ilgili de konuşurken, "İktidarın doğasını da çözemediklerini düşünüyorum. İl başkanlarının açıklaması sitem de içeriyor ama o bildiriyi kaleme alan arkadaşlarımızın çoğu da tek adaylı kongrelerle oraya geldiler. Açıklama mevcut statükonun devamının güçlü işaretlerini barındırıyor." ifadelerini kullandı.
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