97. GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE! Gazi Koşusu saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Birincilik ödülü...
"Gaz, Koşusu ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Gazi Koşusu, her yıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenmekte olup 2023 yılında 97. kez atlar sahaya sürülmektedir. Gazi Koşusu'nu canlı izlemek isteyenler, Gazi Koşusu saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorusunu sorguluyor. İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler...
"Gazi Koşusu saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 1927'den beri düzenlenen İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndaki Gazi Koşusu'nun 2023 yılında yapılacağı tarih, yarışacak atlar ve ödül belli oldu. İşte, Gazi Koşusu canlı izleme ekranı!
2023 GAZİ KOŞUSU SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bu yıl 97.'si düzenlenen Gazi Koşusu'nun 2023 tarihi, 25 Haziran olarak belirlendi. 25 Haziran Pazar günü saat saat 17.15'te başlayacak olan Gazi Koşusu, Smart Spor 2 ve Spor Smart 2'de naklen canlı yayınlanacak. Yarışta 22'si asil ve 4'ü yedek; 26 safkan start alacak.
ASİLLER
Altınsima, Anadolu Koparan, Bright Fire, Cosmic Kid, Dagmar, Head Vorker, Lord of Pelennor, Native Power, Poyri, Qualizto, Raks Star, Samurai Kajiki, Sound of Summer, The Raptor, Turdemirkır, Urfa Aslanı, Wild Danger, Chaika, Çakalın Kızı, General Briella, Horror, Moonlight Fairy.
97. GAZİ KOŞUSU'NDA HANGİ ATLAR YARIŞACAK?
97. Gazi Koşusu'na kayıt yaptıran 22'si asil ve 4'ü yedek olmak üzere 26 safkan şu şekilde:
YEDEKLER
Veni Vici, Masterclassman, Sellyboy, Azmin Zaferi
GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE?
2 bin 400 metrelik çim pistte gerçekleştirilecek olan Gazi Koşusu'nun bu seneki birincilik ödülü ise 5 milyon lira olarak belirlendi.
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