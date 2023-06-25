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Fransa'da terör örgütüne katılan terörist Habur'da teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2023
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Fransa’da terör örgütüne katılan terörist Habur’da teslim oldu

Son dakika haberine göre: Fransa'da terör örgütüne katılan Munzur B. kod alı terörist Habur'da teslim oldu.

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