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Wagner kimdir, ne anlama geliyor? Wagner ordusu nedir, kimlerden oluşuyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.06.2023 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023
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Wagner kimdir, ne anlama geliyor? Wagner ordusu nedir, kimlerden oluşuyor?

"Wagner kimdir, ne anlama geliyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Rusya'nın paralı asker grubu Wagner ile Rus hükümeti arasında büyük bir kriz patlak verdi. Wagner Başkanı Yevgeny Prigojin'in sözleri ile tansiyon yükseldi. Hal böyle olunca, Wagner ordusuna yönelik sorgulamalar hız kazandı. Peki, Wagner kimdir, ne anlama geliyor? Wagner ordusu nedir, kimlerden oluşuyor?

"Wagner kimdir, ne anlama geliyor? Wagner ordusu nedir, kimlerden oluşuyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ukrayna'yı işgal sürecinde aktif bir rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasında büyük bir kriz patlak verdi. Peki, Wagner kimdir, ne anlama geliyor? Wagner ordusu nedir, kimlerden oluşuyor?

Ukrayna'yı işgal sürecinde aktif bir rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasında büyük bir kriz patlak verdi.

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçladı ve karşılık vermekle tehdit etti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açtı.

"PRİGOJİN'İ DERDEST EDİN" EMRİ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlandı. Wagner üyelerine de 'Haince emirlere uymayın, Prigojin'i gözaltına alın" uyarısı yapıldı.

"YOLUMUZA ÇIKAN HERKESİ YOK EDECEĞİZ"

Rus Savunma Bakanı Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürüp "Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz" açıklamasını yaptı.

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