"Wagner kimdir, ne anlama geliyor? Wagner ordusu nedir, kimlerden oluşuyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ukrayna'yı işgal sürecinde aktif bir rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasında büyük bir kriz patlak verdi. Peki, Wagner kimdir, ne anlama geliyor? Wagner ordusu nedir, kimlerden oluşuyor?