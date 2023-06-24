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Bakan Özhaseki Malatya'da 338 geçici iş yerinin teslim edildiğini bildirdi

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Giriş Tarihi: 24.06.2023 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023
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Bakan Özhaseki Malatya’da 338 geçici iş yerinin teslim edildiğini bildirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da depremden etkilenenler için inşa edilen 338 geçici iş yerinin teslim edildiğini açıkladı. Bakan Özhaseki, Twitter hesabından deprem felaketinden etkilenen illerden Malatya'da, kurulan geçici iş yerlerini anlatan video paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Twitter hesabından deprem felaketinden etkilenen illerden Malatya'da, kurulan geçici iş yerlerini anlatan video paylaştı.

Bakan Özhaseki, "Deprem bölgesinde, yaralarımızı el ele vererek hızla sarıyoruz.

Depremzede kardeşlerimiz için yapımını tamamladığımız 338 geçici iş yerimizi daha teslim ettik.

Esnafımız yeni yerlerinde 'Bismillah' diyerek dükkanlarını açtı.

Kazançları hayırlı, bereketli olsun" dedi.

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