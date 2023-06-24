Başkan Erdoğan’dan şehit er Özcan Kaya’nın ailesine başsağlığı

ACI HABERİ MSB DUYURMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 15 Haziran günü PKK'lı teröristlerin taciz ateş sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya'nın 23 Haziran'da şehit olduğunu açıklamıştı.

MSB "Pençe operasyonu bölgesinde, 15 Haziran 2023 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Haziran 2023 tarihinde şehit olmuştur" demişti.