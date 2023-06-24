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Başkan Erdoğan'dan şehit er Özcan Kaya'nın ailesine başsağlığı

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Giriş Tarihi: 24.06.2023 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023
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Başkan Erdoğan’dan şehit er Özcan Kaya’nın ailesine başsağlığı

Başkan Erdoğan, 15 Haziran'da teröristlerin taciz atışı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan er Özcan Kaya'nın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, 15 Haziran'da teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Özcan Kaya'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 15 Haziran günü PKK'lı teröristlerin taciz ateş sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya'nın 23 Haziran'da şehit olduğunu açıklamıştı.

MSB "Pençe operasyonu bölgesinde, 15 Haziran 2023 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Haziran 2023 tarihinde şehit olmuştur" demişti.

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