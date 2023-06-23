23 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bayram tatili önlemlerini açıkladı

Son dakika | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bayram tatili önlemlerini açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2023 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
ABONE OL
Son dakika | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bayram tatili önlemlerini açıkladı

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da bayram tatili önlemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA