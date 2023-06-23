Son dakika | MİT’ten Suriye’nin kuzeyine nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyinde yer alan, "Esad Faraşin" ve geçmiş dönemde Avrupa'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü için "Esad Avrupa" kod adlarını kullanan terörist Abdurrahman Çadırcı, MİT tarafından hedef listesine alındı.

Yapılan çalışmalarda, konsey üyelerinin güvenlik gerekçesiyle bir arada bulunmadığı, Irak, Suriye ve Avrupa'da farklı bölgelerde bulunduğu, örgütün özel toplantıları dışında bulunduğu yerden çıkmadığı tespit edildi.

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Çadırcı'nın Suriye'de olduğu bilgisine ulaşan MİT, bu ülkenin kuzeyindeki Kamışlı kentinde çalışma yaptı. MİT'in düzenlediği operasyonla terörist etkisiz hale getirildi.

ÖRGÜTÜN SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ OLARAK FAALİYET GÖSTERDİ

Kuruluşundan itibaren terör örgütünde yer alan Çadırcı'nın, 1997-1999 döneminde Avrupa'da, 2000'de de Irak kuzeyindeki Kandil'de faaliyette bulunduğu belirlendi.

Interpol tarafından 2001'den itibaren kırmızı bültenle aranan Çadırcı'nın, örgütün Irak'ın kuzeyindeki ve Avrupa'daki faaliyetlerinde rol aldığı tespit edildi. 2008-2010 yıllarında PKK/KCK sözde Moskova sorumlusu olarak faaliyet yürüten Çadırcı'nın 2018'den bu yana PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyinde yer aldığı kaydedildi.

MİT'TEN TERÖRE GEÇİT YOK

Milli İstihbarat Teşkilatı, son yıllarda Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarla Terörden Arananlar Listesinde farklı kategorilerde yer alan çok sayıda üst düzey örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi. MİT'in 2022 yılında Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği örgütün üst kadrosuna yönelik nokta operasyonlarda 23 üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi, birçok isim de Türkiye'ye getirildi. Bölgedeki yerel istihbarat faaliyetleri ve uzun süren takipler sonucu gerçekleştirilen operasyonlarla örgüte darbe üstüne darbe vurulurken çok sayıda terörist faaliyetin de eyleme dönüşmesi engellenmiş oldu.

Son yıllarda MİT tarafından "PKK/KCK/YPG Yönetim Kadrolarına Yönelik gerçekleştirilen üst düzey nokta operasyon kapsamında çok sayıda örgüt yöneticisi etkisiz hale getirildi. MİT'in 2018'den bu yana PKK/KCK-YPG'nin yönetim kadrosuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirdiği teröristlerin sayısı yüzü geçerken, teşkilatın başarılı bu operasyonları da bütün dünyada konuşulur oldu.