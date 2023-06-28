Bankalar bugün açık mı, kaça kadar açık? 27 Haziran Kurban Bayramı ve Arefe günü bankalar çalışıyor mu?
"Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bankaların çalışma saatleri de araştırılmaya başlandı. Para çekmek ya da göndermek isteyenler, "27 Haziran bankalar açık mı kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte bayram ve arefe günü bankaların çalışma saatleri...
"Bayramda ve arefe günü bankalar kaça kadar açık? sorusu arama motorlarında hız kazandı. Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı Haziran sonunda idrak ediliyor. Bayram arifesi ise Salı günü idrak edilecek. Havale ve EFT saatleri özel ve kamu bankalarının resmi sitelerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Bayramda bankalar açık mı, kaça kadar açık? İşte cevabı...
26 HAZİRAN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
26 Haziran günü kamu çalışanları için idari izin sayılacağından özel bankaların çalışması bekleniyor. . Dolayısıyla Pazartesi günü özel sektör hizmet vermeye devam edecek.
Özel kurumlar bayram tatili dışında faaliyetlerini sürdürecek. Bu nedenle bankaların da Pazartesi günü açık olması bekleniyor.
27 HAZİRAN BANKALAR AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?
27 Haziran Kurban Bayramı Arefe günü olarak idrak edilecek. Yarım gün olarak değerlendirilen resmi tatilde bankaların öğle saatlerine kadar hizmet vermesi bekleniyor.
EFT VE HAVALE HESABA GEÇER Mİ?
Resmi tatil günlerinde yani bayramda EFT ve Havale işlemleri hesaba geçmeyecek. Bu sebeple para gönderme işlemleri bayram sonrası bir sonraki işlem gününde hesaba aktarılabilecek.
BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ
Bankalar genel olarak hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 KURBAN BAYRAMI SÖZLERİ VE MESAJLARI! Kurban Bayramı mesajı Facebook, WhatsApp, Instagram görselleri...
- Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman?
- Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı TEFE-TÜFE oranları açıklandı mı?
- KURBAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2023: Aileye, kurumsal, sevgiliye, anlamlı, dualı Kurban Bayramı kutlama mesajları! Yepyeni görülmemiş mesajlar...
- Bayramda berber ve kuaförler açık mı, kapalı mı? 28,29,30 Haziran 2023 bayramda berberler çalışıyor mu?
- Kocaeli ve Sakarya'da bayram namazı saat kaçta? Sakarya ve Kocaeli'nde bayram namazı vakti 2023…
- Bursa ve Adana'da bayram namazı saat kaçta? Bursa ve Adana bayram namazı vakti 2023…
- İZMİR BAYRAM NAMAZ SAATİ: İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak 2023? Diyanet bayram namazı vakitleri
- Sonuçlar için tarih verildi! YKS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu, erken açıklanır mı?
- SSK BAĞKUR emeklisinin yüzünü güldürecek zam müjdesi verildi! 7500 - 7750 - 8400 TL ve üstü maaş alanlara süper zam! Refah payı + seyyanen artış dahil maaşlara en düşük...
- ESKİŞEHİR BAYRAM NAMAZI VAKTİ! Eskişehir'de bayram namazı saat kaçta? 2023 il il namaz vakitleri...
- EYT sonrası erken emeklilik şartı açıklandı! 48- 49- 50 - 52- 53 yaş listeye eklendi! 1999, 2000, 2008, 2011 sigorta girişi olanlar...