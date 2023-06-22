Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek’ten BAE’de kritik görüşme!

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir araya gelen Yılmaz ve Şimşek, bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ekonomik iş birliği imkanları değerlendirildi. Görüşmeye Yılmaz ve Şimşek'in yanı sıra BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan da yer aldı.