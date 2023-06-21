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Teröristlere ağır darbe: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.06.2023 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
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Teröristlere ağır darbe: 5 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı, Zeytin Dalı bölgesinde ise 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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