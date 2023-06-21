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AYM'nin HDP kararı | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama: İlgili birimler çalışıyor

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Giriş Tarihi: 21.06.2023 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
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AYM’nin HDP kararı | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten flaş açıklama: İlgili birimler çalışıyor

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin Anayasa Mahkemesi’nin HDP hesaplarının bloke edilmesine ilişkin soruyu cevapladı. Şimşek, “İlgili birimler çalışıyor” cevabını verdi.

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