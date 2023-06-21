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MİT etkisiz hale getirmişti! Şehit Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun intikamı alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.06.2023
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MİT etkisiz hale getirmişti! Şehit Üsteğmen Muhammed Ali Kalo’nun intikamı alındı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), mavi kategoride yer alan ve terör örgütü mensubu ‘Karker Tolhildan’ kod adlı Rıdvan Ulugana'yı Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirmişti. Terörist Ulugana'nın, Afrin’de Muhammed Ali Kalo'nun şehit olduğu saldırının talimatını verdiği öğrenildi.

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