İsveç'te terör soruşturması! PKK'yı doğrudan finanse ediyor! Deliller ortaya çıktı
NATO'ya katılmak için Türkiye'nin terörle mücadele konusunda çizdiği kırmızı çizginin dışına çıkmaması gereken İsveç'te bir ilk yaşandı. Terör örgütü PKK'yı finanse eden bir isim yargılanıyor. PKK destekçilerinin skandal eylemlerine göz yumulan ülkede görülen davada deliller ortaya saçıldı.
İsveç'in aklında tek bir soru var 'NATO'ya üye olabilecek miyiz?' temmuz ayında Vildius'ta yapılacak zirvede ittifaka katılacağı umudunu taşıyan İsveç bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. PKK'nın kol gezdiği ülke ifade özgürlüğü kisvesi altında İslami değerlere saygısızlığa göz yumarken bir yandan da Türkiye'de LGBT'ye finans desteği verdiği ortaya çıkmıştı. Kirli siciline rağmen cılız adımlar atan İsveç'e Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan çok net cevap gelmişti. Başkan Erdoğan "İsveç üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım." demişti. Bu sözlerin yankıları sürerken İsveç'ten bir PKK itirafı daha geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç ile ilgili gazetecilerin sorularına şu yanıtları verdi: "Bu NATO Zirvesi Vilnius'ta yapılacak. İnşallah fevkalade bir durum olmadığı takdirde ben de katılacağım. İsveç'in bu beklentileri, bizim bu beklentilere uyacağımız anlamına gelmez. Bizim bu beklentilere uymamız için, her şeyden önce İsveç üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Geçenlerde biliyorsunuz NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'da Dolmabahçe'de misafirimdi. Orada kendisiyle de görüştüm. Kendisine söylediğimiz şey şu oldu; eğer bizim İsveç'in beklentilerine illa cevap vermemizi bekliyorsanız, her şeyden önce İsveç bu terör örgütünün yaptıklarını bir defa yok etmesi lazım.
OLUMLU YAKLAŞAMAYIZ
Bunları bize Stoltenberg ifade ederken, tam o esnada maalesef yine İsveç'te teröristler caddelerde gösteri yapıyorlardı. Daha sonra bizim İbrahim Bey o görüntüleri de muhatabına gönderdi. "Stoltenberg'le şu anda Cumhurbaşkanımız görüşme yapıyor fakat teröristler yine İsveç'te gösteriler yapıyor." dedi.
Bunun neresinden tutacağız, neresinden ele alacağız ki Vilnius'ta "Tamam, hakikaten siz bu işi yoluna koydunuz ve bu teröristlere caddelerde gösteri yapma imkânı vermediniz. Dolayısıyla biz de iyi niyetle buna yaklaşalım." diyelim. Şimdi biz bu tablo içerisinde bu işe olumlu yaklaşamayız.
NATO'NUN TERÖRLE MÜCADELE AYAĞI NEREDE?
O zaman NATO'nun terörle mücadele ayağı nerede? NATO bunu bir defa halletmesi lazım. Bunu halletmedikten sonra Vilnius'ta filan biz kalkıp da el bebek gül bebek diyemeyiz. Yarın (çarşamba) Başdanışmanım Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç İsveç, Finlandiya, NATO heyetiyle Daimi Ortak Mekanizmanın dördüncü toplantısını yapacak. Onlara da şimdiden bu mesajı verecek; "Yani Cumhurbaşkanımızın kanaati budur, kesinlikle Vilnius'ta çok daha farklı bir şey beklemeyin."
GERÇEK GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Bu açıklamaların yankıları sürerken İsveç'te görülen davada dikkat çeken detaylar yer aldı. AFP'de yer alan haberde Türkiye'nin PKK üyeleri olmak üzere çok sayıda ismin iade edilmesini talep ettiği hatırlatıldı. 40'lı yaşlarında bir sanığın Stockholm'de tutuklandığı belirtİlen haberde, adamın PKK'yı finanse ettiği ifade edildi.
İNKAR ETTİ ANCAK İŞE YARAMADI
Adamın avukatının verdiği demeçte müvekkilinin PKK ile bağlantılı kişilerle teması olabileceği ancak doğrudan bir iletişiminin olmadığını iddia etti.
KİLİT ROL
Ancak savcı adamın İsveç'teki PKK faaliyetlerinde kilit rol oynadığını savundu. Fransız ve Alman kaynaklardan alınan belgelerle bu durumun kanıtladığı ifade edilirken iddianamede adamın PKK'ya doğrudan finansman sağlayan kişi olduğu ve grup adına hareket ettiği belirtildi.
Kaldı ki bu anayasa işi değil, yasa işi de değil. Bu ne işi? Kolluk kuvvetleri ne işe yarar? Kolluk kuvvetlerinin yapması gereken iş, işte bunların önünü kesmektir. Biz Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Dereler'de bu teröristlerin inine anayasayla mı girdik? Yasayla mı girdik? Yok. Zaten yasalarda da anayasalarda da kolluk kuvvetlerine verilmiş olan haklar var. Kullan bu hakları. Sen bu hakları kullanmayacaksın, bize "Gel İsveç'i NATO'ya al" diyeceksin.
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