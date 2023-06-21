İsveç’te terör soruşturması! PKK’yı doğrudan finanse ediyor! Deliller ortaya çıktı

GERÇEK GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Bu açıklamaların yankıları sürerken İsveç'te görülen davada dikkat çeken detaylar yer aldı. AFP'de yer alan haberde Türkiye'nin PKK üyeleri olmak üzere çok sayıda ismin iade edilmesini talep ettiği hatırlatıldı. 40'lı yaşlarında bir sanığın Stockholm'de tutuklandığı belirtİlen haberde, adamın PKK'yı finanse ettiği ifade edildi.

İNKAR ETTİ ANCAK İŞE YARAMADI

Adamın avukatının verdiği demeçte müvekkilinin PKK ile bağlantılı kişilerle teması olabileceği ancak doğrudan bir iletişiminin olmadığını iddia etti.