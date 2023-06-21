"Adalet Bakanlığı 5 yıl ceza indirimi son dakika var mı? Adalet Bakanlığı ceza indirimi olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde 120 bin mahkum 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izne çıkarıldı. Sürenin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki, Adalet Bakanlığı 5 yıl ceza indirimi son dakika var mı? Adalet Bakanlığı ceza indirimi olacak mı?