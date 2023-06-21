Adalet Bakanlığı 5 yıl ceza indirimi son dakika var mı? Adalet Bakanlığı ceza indirimi olacak mı?
"Adalet Bakanlığı 5 yıl ceza indirimi son dakika var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde izne gönderilen mahkumların izinleri 31 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek. Hal böyle olunca,"Af gelecek mi? 5 yıl ceza indirimi var mı?" sorularının cevapları merak ediliyor. Peki, Adalet Bakanlığı 5 yıl ceza indirimi son dakika var mı? Adalet Bakanlığı ceza indirimi olacak mı?
"Adalet Bakanlığı 5 yıl ceza indirimi son dakika var mı? Adalet Bakanlığı ceza indirimi olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde 120 bin mahkum 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izne çıkarıldı. Sürenin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki, Adalet Bakanlığı 5 yıl ceza indirimi son dakika var mı? Adalet Bakanlığı ceza indirimi olacak mı?
ADALET BAKANLIĞI 5 YIL CEZA İNDİRİMİ SON DAKİKA VAR MI?
5 yıl ceza indirimi olacağına yönelik henüz resmi açıklama bulunmamaktadır. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GENEL AF ÇIKACAK MI, SON DURUM NE?
'Böyle bir konu gündeme gelmedi'
Ömer Çelik ise şimdiye kadar böyle bir konunun parti MKYK'sında gündeme gelmediğini söyledi.
Çelik konuyla ilgili, "Genel af tartışması MKYK'da şimdiye kadar gündeme gelmedi" dedi.
7. Yargı Paketi'nin TBMM'de kabul edilmesinin ardından gözler infaz indirimi düzenlemesine çevrildi. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen pakette genef affa ilişkin bir madde bulunmuyor.
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan kanunla, çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi getirilirken, kira uyuşmazlıkları da arabuluculuk kapsamına alınıyor. Uyuşturucuyla mücadelede de ağır cezaların öngörüldüğü kanunla göçmen kaçakçılığı suçlarının cezaları da artırılıyor. Kanunla ayrıca, aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczedilemeyecek.
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