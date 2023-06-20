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İHA'lar tespit etti! Yüksekova kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.06.2023
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İHA’lar tespit etti! Yüksekova kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, EGM İHA'larının yaptığı keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında Hakkari Yüksekova kırsalında 3 terörist tespit edildiğini ve gerçekleşen operasyonla teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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