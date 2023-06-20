’Çözüm benim’ dedi zulüm oldu! Mansur Yavaş mağdur etmeye devam ediyor: Kıdem tazminatını alamayan işçiler mahkemeye başvurdu

Mikail Demirbaş, "Kendi adamlarına musluk sonuna kadar açık, bize gelince hiçbir şey yok. EYT'den emekli olan CHP'lilere bile aynı ay içerisinde en yüksek primden kıdem tazminatları yatırıldı. Biz aradan geçen 3 aylık süre zarfına rağmen hala hakkımızı almak için mücadele ediyoruz. Ben hakkımı helal etmiyorum. CİMER'e şikâyetimi yaptım. Şimdi de mahkemeye vereceğim." diye konuştu.

Sedat Anıl, "Biz Yavaş göreve gelmeden önce belediyede çalışmaya başladık diye bize yapmadıklarını bırakmadılar. Kendi döneminde işe aldığı herkesin hakkını fazlasıyla verdi. Bizim cebimizden aldı kendi ceplerine koydular. Ne zaman bunlar göreve geldi işçi emeğinin karşılığını alamadı. Artık hakkımı mahkeme yoluyla alacağım" şeklinde konuştu.

Celal Atagür, "Banka promosyonlarımıza kadar göz diktiler. Aylardır emekliyim emekliliğimin tadını çıkaramadım. Çalışırken gördüğüm mobbing, baskı yetmedi emekliliğimi de zehir ettiler. Biz kimseden karşılıksız bir şey istemiyoruz. Emeğimizi istiyoruz. Aylardır kıdem tazminatımı alabilmek için mücadele ediyorum. Artık mahkemeye başvur yapacağım." ifadelerini kullandı.