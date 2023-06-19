Rus gazeteci Gusman'dan Başkan Erdoğan'ı anlatan belgesel! "Erdoğan'ın rolü dünyada son derece büyük öneme sahip"

Gazeteci Gusman'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili TASS ve Rossiya-24 televizyon kanalının prodüktörlüğünde hazırlanan belgeselinin gösterimi, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde yapıldı.

Büyükelçilik organizasyonuyla gerçekleştirilen belgeselin gösterimine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, TASS Genel Müdürü Sergey Mihaylov, yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

ERDOĞAN İLE 4 KEZ RÖPORTAJ YAPAN RUS GAZETECİ

Daha önce Erdoğan ile 4 kez röportaj yapan Rus gazeteci Gusman'ın "Formula Vlasti" (İktidarın Formülü) isimli programının çerçevesinde hazırladığı belgeselde, Erdoğan'ın çocukluğundan itibaren hayatı, siyasette yükselişi, başarısı ve yönetimde olduğu dönemlerdeki hizmetleri, daha önce yapılan röportajdan kesitlerle birlikte anlatıldı.

Ayrıca belgeselde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığının koordinasyonuyla Rusçaya çevrilen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabından da önemli ifadelere yer verilerek, Erdoğan'ın görüşlerine dikkat çekildi.

Belgesel kısa bir süre önce Rus devlet televizyon kanalı Rossiya-24'te de yayınlandı.