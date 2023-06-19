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Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu son dakika? Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Haziran AFAD Kandilli son depremler listesi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2023 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
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Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu son dakika? Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Haziran AFAD Kandilli son depremler listesi

"Az önce deprem mi oldu?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. AFAD Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar depremin şiddetini araştırmaya başladı. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetin? İşte, AFAD Kandilli son depremler listesi!

AFAD son dakika duyurdu! Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde deprem yaşandığı belirtildi. Sasıntıyı hissedenler depremin detaylarını araştırıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? İşte, 19 Haziran AFAD Kandilli son depremler listesi!

Saat 21.31'de yaşanan depremin derinliği 7.1 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD SON DAKİKA DUYURDU!

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