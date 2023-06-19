Bakan Özhaseki Osmaniye’de Valilikte düzenlenen toplantıda konuştu: Yapı yasağı getireceğimiz yerler var

"KARŞIMIZA ÇIKAN MADDİ HASAR 100 MİLYAR DOLAR"

Özhaseki, depremlerden etkilenen bina, depo ve iş yerlerinin de olduğu 850 bin bağımsız birimin yeniden yapılması gerektiğini belirterek, "Bu neredeyse Osmaniye, Adıyaman, Malatya büyüklüğünde 5-7 vilayetin yeniden, sıfırdan yapılması demek. Karşımıza çıkan maddi hasar rakamsal olarak ifade edilecek olursa 100 milyar dolar civarında. Bütün bunları karşılayabiliriz ayrı bir şey ama 50 binden fazla canımızı da toprağa verdik. Onun acısını unutmak hiç kolay değil." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın afetin ilk anından itibaren müdahil olup görevlendirmeleri yaptığını dile getiren Özhaseki, devletin müthiş bir refleks gösterdiğini anlattı.