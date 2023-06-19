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FETÖ'nün sözde "yöneticisi" Zekeriye Cerit tutuklandı

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Giriş Tarihi: 19.06.2023 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
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FETÖ’nün sözde yöneticisi Zekeriye Cerit tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "yöneticisi" Zekeriye Cerit nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cerit, İçişleri Bakanlığının "Terör Arananlar" listesinde gri kategoride bulunuyordu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sözde Türkmenistan yapılanması yöneticisi Zekeriye Cerit tutuklandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü firari üst düzey mensuplarının saklandıkları gaybubet/hücre evlerinden yurtdışına firar etme arayışında oldukları bilgileri elde edilmesi üzerine; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen istihbarat çalışmaları neticesinde İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirdi.

FETÖ'NÜN PARA AKLAMA TRAFİĞİNİ YÖNETİYORDU

İstanbul'da terör örgütüne ait derneklerde örgüte ait paraların aklanması ve örgütün Türkmenistan içerisindeki faaliyetleri nedeniyle terör örgütü yöneticisi olmak suçlarından gri kategoride aranan Zekeriye Cerit yakalandı. Ayrıca Cerit'in İstanbul'dayken terör örgütünün Marmara Bölgesindeki tüm finans ve para aklama trafiğinde yer aldığı, yine örgüt içerisinde bulunduğu önceki yıllarda Trabzon ve Van'da örgütün finans yapılanmalarında görev aldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Zekeriye Cerit tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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