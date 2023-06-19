Yüzde 25 kira artış sınırı uzatıldı mı son dakika? Kiralarda yüzde 25 zam sınırı devam ediyor mu?
"Yüzde 25 kira sınırı uzatıldı mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Adalet Bakanı Tunç, kiralara getirilen yüzde 25 artış sınırı düzenlemesi hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Peki, Yüzde 25 kira artış sınırı uzatıldı mı, ne zamana kadar sürecek? İşte, haberin detayları...
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira artışına yüzde 25 zam sınırının uzatılacağını duyurdu. Konut kiralarına Haziran 2022'den bu yana yüzde 25 zam sınırı devam ediyor. Temmuz ayına kısa bir zaman kala zam sınırı hakkında sorgulamalar yapılıyor. Peki, kirada yüzde 25 zam sınırı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kira oranlarına yüzde 25 sınırlama getirilmişti. Daha önce 2023'ün Temmuz ayına kadar uzatılan uygulamaya bir kez daha uzatma kararı geldi..
"SÜRE UZATILACAK"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kiralara yüzde 25 zam sınırı düzenlemesi üzerinde çalışılıyor, süre uzatılacak" dedi.
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI KAÇ OLDU?
Haziran ayı kira artış oranı Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından yüzde 63,72 olarak belirlendi.
Bu rakam dükkanlar için geçerli, konut kiralarında yüzde 25 sınırı 1 Temmuz'a kadar devam edecek.
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
KONUT ÖRNEK HESAP
Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 750,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL
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- Yüzde 25 kira artış sınırı uzatıldı mı son dakika? Kiralarda yüzde 25 zam sınırı devam ediyor mu?
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