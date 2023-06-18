CHP'li başkan Mansur Yavaş çılgına döndü! AK Partili Gökçek ile fotoğraf çekilen kadın işinden oldu
GÜNDEM Sabah
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı (ABB) Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş'nin Başkent Market adlı mağazasında şef olan Reyhan Yavuz, seçim döneminde vatandaş ziyareti gerçekleştiren AK Parti Milletvekili adayı Osman Gökçek ile çektirdiği fotoğrafın bir televizyon kanalında yayımlanmasının ardından işten çıkarıldığını söyledi.
ABB'de şef olan Reyhan Yavuz'un, seçim öncesi AK Parti Milletvekili adayı Osman Gökçek'le fotoğraf çektirdiği için işine son verildi.
Fotoğrafın yayınlanmasının ardından baskı görmeye başladığını, 7 hafta ücretsiz izne çıkarıldığını belirten Yavuz, "Genel Müdür Yardımcısı Ümit Sevdi ile konuyu görüştüm.
'Bu yapılanlarn fotoğrafla mı ilgili' diye sorum. 'Evet, fotoğrafla ilgili' dedi. Sevdi, seçimlerden önce Başkent Market çalışanlarına 'Oy verin. Bunlar gelirse hepiniz işsiz kalırsınız' demiş.
Tabii beni bu toplantılara çağırmadılar. Zaten CHP gelseydi, bizi topluca çıkaracaklardı. Şimdi tek tek çıkarıyorlar. Kendilerini desteklemeyen hiç kimseyi de çalıştırmayacaklar.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS 2024 tarihler | Ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS AYT-TYT-YDT tarihleri netleşti mi?
- YKS TYT kaç net kaç puan eder? 90-95-80-65-55-50-40-30 netle kaç puan alırım? TYT 200-250-300-325-350-400-450 puan hesaplama...
- YKS "soru kitapçığımı doğru kodladım" kutucuğunu unutanlar ne yapmalı? ÖSYM 2023 YKS kitapçığını imzalamazsam ne olur, sınavım iptal mi?
- YKS iptal edilen sorular 2023 | TYT Türkçe, Matematik, Din, Kimya, Fizik, Coğrafya, Tarih iptal edilen soru var mı?
- TYT 2023 kireç taşı formülü, sönmüş kireç, sönmemiş kireç sorusu... YKS sönmüş kireç formülü sorusunun cevabı nedir?
- YKS Maskelenmiş depresyon sorusunun cevabı açıklandı mı? Maskelenmiş depresyon nedir, ne demek?
- YKS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ? 2023 Üniversite sınavında TYT-ADT-YDT yanlış doğruyu götürüyor mu? ÖSYM YKS kılavuzu
- Metin Milli öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Usta Sanatçı Metin Milli kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Hayatı ve kariyeri...
- YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık kontenjan öğrenme! 2023 YÖK ATLAS 4-2 yıllık başarı sıralaması ekranı!
- 4D, Kamu işçisine ilave tediye tarihleri 2023 | İlave tediye 1. taksit ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Haziran 2023 işçi tediye ne kadar?
- YKS Nihat Hatipoğlu DUASI 2023 | TYT-AYT-YDT başarı için okunacak dualar neler? Öğrenci-veli sınav öncesi ve sonrası okunacak dualar
- Sosyal medya çöktü mü? Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunu mu var?