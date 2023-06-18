Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına abone toplama çabası! Yine aynı senaryo! Milli gururumuz KAAN’ı hedef aldı

"Uçak olsun da uçmuyor bu. Daha tekerleklerini 10 santimetre bile yerden kesmedi. Belki 2030'da deneme uçuşlarına başlayacak, her şey iyi giderse TSK'ya teslim edilmeye başlayacak. Motor nerede?

Kimden alacaksın? Ukrayna'dan aldın diyelim Rusya vurursa ne olacak? Bu uçağı Çin yapmaya çalışıyor 15 senedir bitiremedi. Neden yalan söylüyorsun? Beni akıllı insanlar anlıyor ama aptallar anlamıyor."