AB ülkelerinden Schengen vizesinde çifte standart! Şikayetlerde patlama yaşandı
Son dönemde Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin Türkiye'ye vizelerde uyguladığı çifte standart büyük tepki çekiyor. En fazla şikayet Almanya'dan gelirken, vize sıkıntısı yüzünden eşiyle ayrı düşen de okuluna gidemeyen de işe kabul almasına rağmen ret cevabı alan da var.
AB üyesi ülkelere Türk vatandaşlarının girişi için gerekli olan Schengen vizesi ile ilgili şikayetlerde patlama yaptı. Şikayetvar'ın verilerine göre, aracı şirketlerle ilgili şikayetler yüzde 191, büyükelçilik ve konsolosluklarla ilgili şikayetler ise yüzde 181 arttı. 'Randevu tarihlerinin uzunluğu', 'haksız yere reddedilen başvurular', 'aracı firmalarla iletişim kuramama' en çok şikayet edilen konular arasında yer aldı. En çok şikayet Mayıs'ta yapılırken, en çok şikayetin geldiği büyükelçilik ise Almanya oldu. Bazı şikayetlerse şöyle sıralandı:
HİZMET ÜCRETİ FAZLA ALINDI
Vize şirketi evrakları eksik söylediği için Amerika'dan ret aldım. Hizmet ücretini de vize ücretinden fazla aldılar. Turistik vize başvurumuz reddedildi. Buradaki şirketlerimizde 140 çalışanımız var. Yani bir yere gideceğimiz, kaçacağımız yok. Birçok Alman firmasıyla iş yapıyoruz. Ürettiğimiz ekipmanların bazı parçalarını Almanya'dan ithal ediyoruz. Bu kadar iş ortaklığına rağmen başımıza böyle bir şey geldi.
EŞİMLE AYLARDIR AYRIYIZ
10 Şubat'ta Almanya Konsolosluğu'ndan aile birleşimi vize başvurusu talebinde bulundum. Hâlâ bekliyorum. Aylardır eşimle ayrı yaşıyoruz. Lütfen randevu atamaları yapılsın. Polonya Konsolosluğu çalışma belgemin tam olmasına rağmen başvurumu reddetti.
Neymiş çalışma davetiyem inandırıcı değilmiş. Türkler'in gelmesini istemiyorlar. Daha önce 2 kere Schengen vizesi aldım. Çoğu Schengen ülkesi 19 ülkeye giriş-çıkış yapmama rağmen şu anda ret verildi. Konaklama yeri güven vermiyormuş. Evraklara Disneyland biletimi de ekledim ama sonuç olumsuz oldu.
BAKANLIK ONAYLADI KONSOLOS REDDETTİ
Tam 5 ay 13 gündür Polonya vizesi almaya çalışıyorum. Fakat bir tane boş randevuya denk gelmedim. Tam olarak 1 ay önce Charles Üniversitesi'nden tıp öğrencisi olarak yazın 1 aylık research grubuna kabul aldım.
Ama bir randevu dahi alamıyorum. Fransa için yapmış olduğum çalışma vize başvurum konsolosluk tarafından reddedildi. Fransa'daki işverenimin Fransa Çalışma Bakanlığı'ndan onay almasına, iş sözleşmesi yapılmasına rağmen ret yanıtı aldım. Hollanda, doğum yapacak eşimin yanına kısa süreli vize başvuru talebimi 2 sefer reddetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sosyal medya çöktü mü? Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunu mu var?
- Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı, ne zaman? Yalı Çapkını 2. sezon tarihi belli oldu mu?
- Instagram ve Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? 16 Haziran İnstagram, Facebook ne zaman düzelecek?
- YKS'de oje yasak mı, neler yasak 2023? Üniversite sınavında su, akbil, kemer, bozuk para, küpe yasak mı, serbest mi? YKS'de yanında olması gerekenler...
- Lise diplomaları ne zaman, hangi tarihte verilecek 2023? 12. sınıf Lise diplomaları nereden alınacak 2023? Açık Lise...
- Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar indirimi ne zaman başlayacak? Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak?
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak 2023? Asgari ücret ara zamda ne kadar, kaç TL olacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 16 Haziran 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
- 2000 öncesine kademeli emeklilik netleşti! 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde geldi! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık...
- Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0 ,2 ,4, 5, 6, 8 olanlar: 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...
- YKS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2023! ÖSYM YKS giriş belgesi nasıl alınır, siyah beyaz olur mu, renkli mi olmalı?