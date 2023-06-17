AB ülkelerinden Schengen vizesinde çifte standart! Şikayetlerde patlama yaşandı

AB üyesi ülkelere Türk vatandaşlarının girişi için gerekli olan Schengen vizesi ile ilgili şikayetlerde patlama yaptı. Şikayetvar'ın verilerine göre, aracı şirketlerle ilgili şikayetler yüzde 191, büyükelçilik ve konsolosluklarla ilgili şikayetler ise yüzde 181 arttı. 'Randevu tarihlerinin uzunluğu', 'haksız yere reddedilen başvurular', 'aracı firmalarla iletişim kuramama' en çok şikayet edilen konular arasında yer aldı. En çok şikayet Mayıs'ta yapılırken, en çok şikayetin geldiği büyükelçilik ise Almanya oldu. Bazı şikayetlerse şöyle sıralandı: