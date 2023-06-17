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Son dakika: Ankara Emniyet Müdürlüğünden FETÖ operasyonu: Gri kategorideki terörist yakalandı

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Giriş Tarihi: 17.06.2023 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
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Son dakika: Ankara Emniyet Müdürlüğünden FETÖ operasyonu: Gri kategorideki terörist yakalandı

Son dakika haberleri... Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda gri kategoride aranan Zekeriye Cerit ile 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.

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