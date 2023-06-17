CHP yandaşı Deniz Zeyrek itiraf etti! "CHP paralı trol ordusu besliyor o troller gazetecilere saldırıyor"

BEĞENİ VE PAYLAŞIM YAPANLAR BOT ÇIKTI

İmamoğlu'nun paylaşımı görünürde binlerde beğeni ve paylaşım alırken bunların çoğunun bot hesap olduğu ortaya çıktı. Hesapların 1 ve 2 takipçisi olduğu ve yaptıkları paylaşımlarda sadece Ekrem İmamoğlu'na etkileşim verdiği görüldü.

BOT HESAP NEDİR?

Yazılımlar tarafından oluşturulan profillere bot hesap adı veriliyor. Bu hesapları gerçek kullanıcılar kullanmıyor sadece takip amaçlı oluşturulan hesaplara ise bot takip hesapları ismi veriliyor. Bu hesaplarla belirlenen profillere etkileşim sağlanıyor.

Bu durum Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada algılara oynamak için giriştiği operasyonu da kanıtladı.