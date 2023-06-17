CHP yandaşı Deniz Zeyrek itiraf etti! "CHP paralı trol ordusu besliyor o troller gazetecilere saldırıyor"
CHP'deki koltuk kavgası sürerken, yandaşlarından da peş peşe itiraflar geliyor. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP yandaşı Deniz Zeyrek, partinin sosyal medyada paralı trolleri olduğunu itiraf etti. Bu trollerin gazetecilere saldırdığını söyleyen Zeyrek, "CHP, Atatürk'ün partisi falan... Onlar da sosyal medyada paralı trol ordusu besliyor. O troller gazetecilere saldırıyor. Koskoca CHP'nin parasının böyle gazetecilere saldıracak trollere verilmesi oralara harcanması çok ayıp bir şey, utanılacak bir şey." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yemesiyle muhalefet yangın yerine döndü.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Değişim" çıkışı ile Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerken Kemal Kılıçdaroğlu "İstanbul'a odaklan" diyerek kapıları kapatmaya çalışıyor.
İki isim karşılıklı söylemlerde bulunurken İmamoğlu yandaşı gazeteciler Kılıçdaroğlu'nu 'istifaya' çağırıyor. CHP yönetimi ise sosyal medyadaki trolleri ile karşılık veriyor.
DENİZ ZEYREK'TEN İTİRAF
CHP'deki trol ağına ilişkin Ekrem İmamoğlu'na yakın Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek'ten olay bir itiraf geldi.
"CHP SOSYAL MEDYADA PARALI TROL ORDUSU BESLİYOR"
Son dönemde, muhalif liderlere muhalif olan gazetecilerin hedefte olduğunu söyleyen Zeyrek, "CHP paralı trol ordusu besliyor" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruma müdahale etmesi gerektiğini belirten Zeyrek şunları söyledi: "Koskoca CHP, Atatürk'ün partisi falan... Onlar da sosyal medyada paralı trol ordusu besliyor. O troller gazetecilere saldırıyor. Hem de belden aşağı saldırıyorlar. Ne kadar utanç verici bir şey. Kılıçdaroğlu'nun buna müdahale etmesi lazım. Koskoca CHP'nin parasının böyle gazetecilere saldıracak trollere verilmesi oralara harcanması çok ayıp bir şey, utanılacak bir şey."
EKREM İMAMOĞLU'NUN TROL ORDUSUNDAN BAHSETMEDİ
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medyada trol besliyor. Öyle ki bu defalarca ortaya çıktı defalarca gündeme geldi.
RESMİ HESAPTAN TROL PAYLAŞIMI
Geçtiğimiz günlerde İBB iştiraki Metro A.Ş tarafından CHP yandaşı Halk TV'nin bakanlık tarafından yalanlanan algı içirikli "Okullara imam ataması yargıya taşındı" haberi paylaşıldı.
PAYLAŞIM KALDIRILDI
Trol hesaptan yapılacakken yanlışlık resmi hesaptan yapıldığı tahmin edilen bu paylaşım gelen tepkilerin ardından kaldırıldı.
EKREM İMAMOĞLU'NUN BOTLARI YAKALANMIŞTI
Ekrem İmamoğlu'nun da sosyal medyada bot kullandığı da ortaya çıkmıştı. İmamoğlu adaylık için Kılıçdaroğlu ile savaştığı dönemde 6'lı masa liderlerini Saraçhane'ye davet etti.
İmamoğlu, "Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal'la buluşmak üzere sizleri yarın saat 16.00'da, Saraçhane'de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum." ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.
BEĞENİ VE PAYLAŞIM YAPANLAR BOT ÇIKTI
İmamoğlu'nun paylaşımı görünürde binlerde beğeni ve paylaşım alırken bunların çoğunun bot hesap olduğu ortaya çıktı. Hesapların 1 ve 2 takipçisi olduğu ve yaptıkları paylaşımlarda sadece Ekrem İmamoğlu'na etkileşim verdiği görüldü.
BOT HESAP NEDİR?
Yazılımlar tarafından oluşturulan profillere bot hesap adı veriliyor. Bu hesapları gerçek kullanıcılar kullanmıyor sadece takip amaçlı oluşturulan hesaplara ise bot takip hesapları ismi veriliyor. Bu hesaplarla belirlenen profillere etkileşim sağlanıyor.
Bu durum Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada algılara oynamak için giriştiği operasyonu da kanıtladı.
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