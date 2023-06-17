Oyun kuracak oyun bozacak ülke: Türkiye! Güvenlik Politikaları Uzmanı Mesut Hakkı Çaşın A Haber’de yorumladı

Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Çaşın Türkiye'nin küresel dengedeki rolünü A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında ele aldı.

İşte Çaşın'ın yorumları:

"Milli dış politika vizyonunu idare edecek beyin takımı Başkan Erdoğan önderliğinde hazırdır. 13 yıldır Millî İstihbarat Teşkilatı'nı başarı ile temsil eden Hakan Fidan Dışişleri Bakanı oldu. Yaşar Güler Orgeneral paşamız Hulusi Akar'dan bayrağı devraldı.

İkinci bir husus Akif Çağatay, Başkan Erdoğan'ın sağ koluydu dünyayı iyi tanıyan ve pek çok dile hakim bir kişi. Diğer taraftan Başkan Erdoğan'ın beraber çalışmaktan gurur duyduğu İbrahim Kalın'da Millî İstihbarat Teşkilatı'nın başına geçti.

İlk mesajı Başkan Erdoğan Kıbrıs'tan verdi. Dedi ki, 'Ey Yunanistan iki devletli bir sistemi kabul etmeseniz size Akdeniz'de yeşil ışık yok.' Bunun ardından ziyaretleri sonrasında Azerbaycan'da gerekeni yapacağız koridoru açacağız dedi ve gözdağı verdi."

"1 HAFTA İÇERİSİNDE 70 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"En önemli sırtımızdaki kambur terör meselesinin çözülmesiydi ve 1 hafta içerisinde 70 tane terörist etkisiz hale getirildi. Çok büyük bir etkiyle yeni Türkiye Yüzyılı'na başladık."

"TÜRKİYE OLMADAN DOĞU AKDENİZ'DE ADIM ATAMAYIZ DİYORLAR"

"Dünyanın bütün liderleri Başkan Erdoğan'ı tebrik etti. İsrail Cumhurbaşkanı bizi tebrik etti. Mısır Devlet Başkanı tebrik etti. Macron dedi ki 'Akdeniz'de sizle birlikte olmaya hazırız'. İtalya'dan mesaj geldi: Türkiye olmadan biz Doğu Akdeniz'e adım atamayız. Avrupa bunu gördü Ortadoğu ve Afrika devletleri bunu anladı."