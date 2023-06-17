Millî Eğitim Bakanı Yusuf Bakan Tekin sosyal medyada duyurdu! Öğretmenlere "zorunlu hizmet affı" müjdesi

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16 Haziran 2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun." ifadesini kullandı.