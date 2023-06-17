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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Bakan Tekin sosyal medyada duyurdu! Öğretmenlere "zorunlu hizmet affı" müjdesi

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Giriş Tarihi: 17.06.2023 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023
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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Bakan Tekin sosyal medyada duyurdu! Öğretmenlere zorunlu hizmet affı müjdesi

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öğretmenlere müjde verdi. Bakan Tekin, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16 Haziran 2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere müjde vererek "Sıkça sorulan zorunlu hizmet affı, 16 Haziran tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak" dedi.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16 Haziran 2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, deprem bölgesindeki öğretmenler odası sohbetlerinde de konuşulan kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerin, proje kapsamındaki çalışmalarının hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacaklarını bildirdi.

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