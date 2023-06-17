CHP'de herkes koltuk peşinde! Baba-Oğul arasındaki kavga büyüyor! İkiliden rest üstüne rest
28 Mayıs'ta sandıktan hezimetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki değişim seslerine kulak tıkayıp koltuğunu korumak için her yolu denemeye başladı. İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş gibi isimler koltuğun peşinde şimdiden düştü. Kaptanın dümeni bırakmaya niyeti yokken, 'Değişim' isteyen İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu'ndan 'Koltuğunda kal' resti geldi.
2024 yılında yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayım devam ederken, CHP'de koltuk savaşı kızıştı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce "baba-oğul" pozları veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs seçimlerinin ardından adeta koltuk için kılıçları çekti.
ANKARA'DA ZORAKİ TEBESSÜM!
Öte yandan Ankara'da kriz masası kuruldu. Mesele İstanbul'dan ibaret değil diyen Ekrem İmamoğlu ve "Bu geminin kaptanı benim, delege bende kurultay bende" mesajı veren Kılıçdaroğlu bir araya geldi.
BABA VE OĞULUN GERGİN HALLERİ
Gazetecileri atlatarak Ahlatlıbel'de görüşen ikili, 2 saatlik toplantı sonrası gergin halleri ve zoraki tebessüm edercesine verdikleri fotoğrafla gündem oldu.
KOLTUKTA "DEĞİŞİM" TALEBİ GİZLİ GÖRÜŞMEYİ GETİRDİ
CHP'de "değişim" hareketinin öncüsü haline gelen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine dün bir kez daha Ankara'ya geldi. Medya üzerinden birbirlerine sert mesajlar gönderen ikili arasındaki görüşmenin saat 10.30'da genel merkezde başlaması bekleniyordu.
KAFTANCIOĞLU DA İMAMOĞLU'NU İSTEMİYOR
Öte yandan partiye yakın kaynaklar, kurultayda genel başkanlığa aday olsa da olmasa da İmamoğlu için İstanbul defterinin 31 Mart yerel seçimleri ile birlikte kapanmasını "yüksek ihtimal" olarak yorumluyor.
İmamoğlu ile arası açık olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da İstanbul'daki bu değişime tam destek verdiği öğrenildi. İmamoğlu'nun kurultayda aday olması ve Kılıçdaroğlu'na kaybetmesi halinde parti içinde pasif bir konuma düşeceği ve ardından istifa ederek kendi partisini kurabileceği de iddialar arasında yer alıyor.
İMAMOĞLU İLE AKŞENER'DEN KOYU KAZMA OPERASYONU
Gazeteci Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, kongrede hesap vermek yerine Altılı Masa'yı bombalaması beklendiğini, Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ederek İmamoğlu'nun değişim çağrılarını destekleyeceğini iddia etti.
YAVAŞ KILIÇDAROĞLU'NUN ÜSTÜNE OYNUYOR
Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında CHP içinde yaşanan son gelişmeleri ele aldı. Selvi, İmamoğlu'nun ardından Yavaş'ın Kılıçdaroğlu ile ipleri koparttığını belirtmişti.
Abdulkadir Selvi, "Mansur Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında büyük ölçüde ipler kopmuş durumda. Çünkü Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından sonra bir paylaşım yaptı.
Yavaş en negatif aday kim sorusunun sorulduğu bir anket sonucu paylaştı. Anketin sonucunda Kılıçdaroğlu çıktı. Bir diğer ankette ise en pozitif aday oylamasında ise Mansur Yavaş çıktı. Yani burada vermek istediği mesaj sen en negatif adaydın girdin seçimi kaybettin, ben ise en pozitif adaydım girseydim ben seçimi kazanırdım mesajı vermek istedi."
BABA-OĞUL KAVGASI SOSYAL MEDYADA!
Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Adalet Yürüyüşü konu başlığında açıklama yapan Kılıçdaorğlu, "Yürüyüşümüz ülkemizin tüm mazlumları ve adalet arayan herkes içindi. Yüz yıllardır bu topraklarda verilen adalet ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olmuşsam ne mutlu bana. Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı!" ifadelerini kullandı.
CHP liderinin "Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı!" sözleriyle Ekrem imamoğlu'na mesaj vermesi dikkatlerden kaçmadı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÜSTÜ KAPALI MESAJ
Peki İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu kavgasında neler yaşandı? Son olarak katıldığı Sözcü TV yayınında İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin "Kazandığımız bir belediyeyi neden başka bir partiye verelim?" diyerek İmamoğlu'na "İşine bak İstanbul'a hizmet et." mesajı verdi.
CHP'DE İÇ ÇATIŞMA! KILIÇDAROĞLU'NUN SAĞ KOLUNDAN REST
Öte yandan görüşmeden sonra Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu hakkında devam eden yargı süreçlerini işaret ederek, "Adını koyalım, adaylık için en fazla adı geçen kişi Ekrem Bey. Ekrem Bey için bugün bir mahkeme süreci söz konusu. Genel başkan olabilir mi rahatlıkla? Olamaz, sıkıntısı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olabilir mi? Sıkıntısı var." dedi
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