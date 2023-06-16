Yunus Demirer kimdir? Paris Büyükelçisi Yunus Demirer kaç yaşında, nereli?

15 Kasım 2013 - 17 Aralık 2017 tarihleri arasında Suudi Arabistan Nezdinde Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapmıştır. Aralık 2018 itibarıyla İkili Siyasi İşler Genel Müdürüdür. Büyükelçi Hatun Demirer ile evli olup iki çocuk babasıdır.