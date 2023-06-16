Yunus Demirer kimdir? Paris Büyükelçisi Yunus Demirer kaç yaşında, nereli?
"Yunus Demirer kimdir?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Paris Büyükelçiliğine Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer görevlendirildi. Peki, Paris Büyükelçisi Yunus Demirer kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar...
"Yunus Demirer kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği görevi Yunus Demirer'e verildi. Peki, Yunus Demirer kimdir? İşte hayatı be biyografisi...
YUNUS DEMİRER KİMDİR?
Yunus Demirer, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde lisans eğitimini aldı. 1989'da Dışişleri Bakanlığı'na adım atan Yunus Demirer, çeşitli kademelerde görev yapmıştır.
15 Ekim 2008 - 16 Ekim 2009 tarihleri arasında Strazburg Başkonsolosu, 2009-2011 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı ve 1 Aralık 2011 - 17 Eylül 2013 tarihleri arasında Irak nezdinde Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapmıştır.
15 Kasım 2013 - 17 Aralık 2017 tarihleri arasında Suudi Arabistan Nezdinde Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapmıştır. Aralık 2018 itibarıyla İkili Siyasi İşler Genel Müdürüdür. Büyükelçi Hatun Demirer ile evli olup iki çocuk babasıdır.
Yunus Demirer, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından 13.02.2021 tarihinde Slovak Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne atandı.
Ataması yapılan diğer isimler ve görev yerleri şu şekilde:
"Paris Büyükelçiliğine Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer, Varşova Büyükelçiliğine Rauf Alp Denktaş, Asuncion Büyükelçiliğine Yavuz Kül,
Fas Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç, Kiev Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen,
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdindeki Daimi Temsilciliğe Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Nevzat Uyanık,
Madrid Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci."
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