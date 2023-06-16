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Mücahit Küçükyılmaz kimdir, nereli? Yeni Cezayir Büyükelçisi Mücahit Küçükyılmaz hangi görevlerde bulundu? İşte, hayatı ve biyografisi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2023
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Mücahit Küçükyılmaz kimdir, nereli? Yeni Cezayir Büyükelçisi Mücahit Küçükyılmaz hangi görevlerde bulundu? İşte, hayatı ve biyografisi...

"Mücahit Küçükyılmaz kimdir, nereli?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Dışişleri Bakanlığı’na Hakan Fidan’ın gelmesi ile birlikte Büyükelçiliklere yeni atamalar gerçekleştirildi. Mücahit Küçükyılmaz, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak görevlendirildi. Peki, eni Cezayir Büyükelçisi Mücahit Küçükyılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Mücahit Yılmaz hakkında detaylar son dakika açıklaması sonrası araştırılmaya başlandı. Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak görevlendirildi. Peki, Mücahit Küçükyılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, hayatı hakkında merak edilenler...

MÜCAHİT KÜÇÜKYILMAZ KİMDİR?

Muhammet Mücahit Küçükyılmaz 9 Ağustos 1977 yılında Antalya/Kumluca'da doğdu. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede Siyaset Bilimi alanında "Türkiye'de Demokrasinin Toplumsallaşması ve Siyasal İslam'ın Rolü: Milli Görüş Geleneği" konulu yüksek lisans tezini hazırladı. Doktorasını Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nde medya ve güvenlik sektörü üzerine yaptı.

MÜCAHİT KORKMAZ HANGİ GÖREVLEDE BULUNDU?

Anlayış dergisinde editörlük, SETA Vakfı'nda iletişim koordinatörlüğü ve TRT1'de yayımlanan Enine Boyuna ile TRT Haber'de yayımlanan Sosyal Medya programlarında yayın danışmanlığı yapan Küçükyılmaz, Mostar dergisinde sosyo-politik gündeme ilişkin makaleler yazdı.

Çeşitli gazetelerde ve internet sitelerinde medya eleştirmenliği yapan Küçükyılmaz, George Sand'ın Lanetli Göl (La Mare au diable) romanını Türkçeye çevirdi. Bunun dışında siyaset ve medya konulu kitaplar yazdı.

TRT Haber Kanalında yayınlanan "Neden Böyle?" programını Murat Yılmaz ve Cengizhan Cevahiroğlu ile beraber hazırlayıp sundu. Küçükyılmaz, ayrıca TRT Türk'te "Dünyadaki Türkiye" programını da sundu.

2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak göreve başlayan Küçükyılmaz, 2019'dan itibaren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yaptı. Şubat 2022 itibarıyla da "Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği" görevine atanan Küçükyılmaz, Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasıyla birlikte Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

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