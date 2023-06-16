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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrencilere tebrik!

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Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrencilere tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında karne alan öğrencileri tebrik etti. Öğretmenlere de teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Emekleri ve fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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