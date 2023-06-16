Türkiye elektronik seçim sistemine geçmeye hazırlanıyor! Yerel seçimlerden sonra hız kazanacak
Türkiye, elektronik seçim sistemi kullanan ülkeler arasına katılmaya hazırlanıyor. YSK BaşkanI Ahmet Yener, elektronik seçim sistemine geçilmesinin şart olduğunu söyledi. Yener, yerel seçimlerin ardından bu çalışmaların hız kazanacağını açıkladı.
Elektronik seçim sistemi, ABD, İsviçre, Estonya, Brezilya gibi birçok ülkede kullanılıyor. Türkiye'de bu konuda önümüzdeki günlerde somut adımlar atılacak. Sistem hakkında konuşan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Türkiye'nin bu sisteme geçmesinin şart olduğunu, yerel seçimlerden sonra çalışmaların hız kazanacağını söyledi.
Elektronik seçim sistemine geçilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Bunun için de parlamentoda grubu bulunan siyasi parti temsilcileriyle görüşme yapılması planlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener, yasal düzenlemenin yapılması halinde elektronik seçim sistemine geçilebileceği görüşünde.
E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLİR
Yener'e göre, elektronik seçim sisteminde Estonya iyi bir noktada. Estonya ile birlikte sistemi kullanan bazı ülkelerde inceleme yapılması da gündemde.
Yener, mühendislerle birlikte teknik altyapıya bakıldıktan sonra bir rota çizileceğini ifade ederek, seçimlerin e-Devlet üzerinden de olabileceğini vurguladı.
İLK ETAPTA YURT DIŞINDAKİ SEÇMEN ÜZERİNDEN DENENEBİLİR
Elektronik seçim sisteminin nasıl uygulanabileceğine dair de bilgi veren Yener, pilot bölge seçilebileceğine işaret etti, ilk planda yurt dışı seçmenin bu sistemde oy kullanması seçeneğinin değerlendirilebileceğini söyledi.
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