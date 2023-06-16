Türkiye elektronik seçim sistemine geçmeye hazırlanıyor! Yerel seçimlerden sonra hız kazanacak

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLİR

Yener'e göre, elektronik seçim sisteminde Estonya iyi bir noktada. Estonya ile birlikte sistemi kullanan bazı ülkelerde inceleme yapılması da gündemde.

Yener, mühendislerle birlikte teknik altyapıya bakıldıktan sonra bir rota çizileceğini ifade ederek, seçimlerin e-Devlet üzerinden de olabileceğini vurguladı.