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FETÖ’nün sözde Orta Asya imamı Orhan İnandı'ya 21 yıl hapis cezası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2023
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FETÖ’nün sözde Orta Asya imamı Orhan İnandı’ya 21 yıl hapis cezası

Son dakika haberleri... FETÖ’nün sözde Orta Asya imamı Orhan İnandı, ‘terör örgütü yöneticiliği ve kuruculuğu’ suçundan 21 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

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