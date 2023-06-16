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Başkan Erdoğan'dan öğretmen adaylarına güzel haber: Atamaları sürdüreceğiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
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Başkan Erdoğan’dan öğretmen adaylarına güzel haber: Atamaları sürdüreceğiz

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan İstanbul'daki Haydarpaşa Anadolu Lisesi'ndeki karne dağıtım töreninde konuştu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Sadece bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda öğretmen atamalarını sürdüreceğiz. Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projeleri yakında kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

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