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Milli Savunma Bakanı Güler ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2023
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Milli Savunma Bakanı Güler ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü. Görüşmede, NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

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