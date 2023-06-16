Kamu işçilerine verilecek ikramiyelerin tarihleri belli oldu! Kamu işçileri ikramiye günleri...
Kamu işçilerine 2023 yılında verilecek ikramiyelerle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu işçilerine 2023 yılında verilecek ikramiyelerin ilk yarısı 23 Haziran'da ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta hesaplara yatacak.
Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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