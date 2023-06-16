Kamu işçilerine verilecek ikramiyelerin tarihleri belli oldu! Kamu işçileri ikramiye günleri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.

İŞTE KARARIN DETAYLARI