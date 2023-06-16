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Kamu işçilerine verilecek ikramiyelerin tarihleri belli oldu! Kamu işçileri ikramiye günleri...

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Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
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Kamu işçilerine verilecek ikramiyelerin tarihleri belli oldu! Kamu işçileri ikramiye günleri...

Kamu işçilerine 2023 yılında verilecek ikramiyelerle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu işçilerine 2023 yılında verilecek ikramiyelerin ilk yarısı 23 Haziran'da ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta hesaplara yatacak.

Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.

İŞTE KARARIN DETAYLARI

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