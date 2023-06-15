16 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika: Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
ABONE OL
Son dakika: Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Başkan Erdoğan imzalı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bayramda Otoyol-Köprü geçişi ücretsiz.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA